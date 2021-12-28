【東張西望】陳彥行誤信理財主管代母簽單　被騙簽3000萬保單：定要討回公道！

前TVB藝人陳彥行（行姐）在昨晚（12月27日）現身《東張西望》，講述她與75歲母親被某銀行理財主管誤導，簽下金額高達3000萬的保單，戶口資金接近全數蒸發！

行姐在《東張西望》內提及此事時表現激動，更一度聲淚俱下：「在我有生之年，一定會幫她討回公道。！」

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被對方誤導簽單

現年45歲的前無綫藝人陳彥行，昨日回到「娘家」的節目《東張西望》現身說法。她表示與75歲的母親誤信一名任職有聲譽大型銀行的理財主管，自稱被對方誤導而簽下高達3000萬金額保單的事件。

行姐指母親於2018年識認識在住家附近一間銀行的理財主管佘先生，媽媽對他有讚無彈，更表示對他有百份之二百的信任，佘先生每星期至少有3、4日都會到行姐媽媽家中食飯，有時更會帶同太太同行，足證雙方之間有互信關係。

後來佘先生表示想幫行姐媽媽實行投資計劃，但礙於年齡關係，需要她找上一名親友跟她開設聯名戶口才能進行計劃。

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未有細閱文件

於同年7月20日，行姐隨媽媽到銀行辦理手續，本以為只是去開設聯名戶口，一向跟母親財政獨立的行姐亦未有過問母親會投放多少錢進戶口。

她說：「當時不以為意，認為他已經跟我媽媽傾好，我的角色只是負責落銀行簽個名。後來收到保險公司寄來的文件，媽媽也不清楚詳情，只著我問佘先生，而佘先生則叫我不用理會太多，只是循例給文件我看，帳戶的所有事情會幫我整理和管理。」

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戶口資金幾乎全蒸發

後來佘先生曾多次叫行姐到銀行簽文件，而過程中都會跳過很多頁數，未有講解文件的詳情就直接叫她簽署：「內容細節基本上全部無看過，完全相信他說的話，因為我一直認為我的角色是代替我媽媽簽名。」

直到今年5月27日，佘先生突然通行行姐媽媽，自己將於數日後離職，翌日她到銀行檢查戶口的情況：「她差點暈低在銀行，簡直是異象，戶口資金接近全數蒸發！」

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誓要討回公道

未知是否出於內疚，佘先生有親自上門向行姐母親承認自己失職，過去數年未有計算好帳戶的情況，行姐的親友代其母向佘先生了解，發現之前原來簽下了五張保單，每張年供100萬，還有三年需要供款，代表還有1500的金額需要供款，而該銀行戶口已經接近全數清空。

行姐非常憤怒，終向銀行索取到六任財務分析表，發現原來佘先生為母親買下6份共3000萬金額的保單，而當中有5分已失效：「當時為何能夠買下這樣巨額的保單？原來他（佘先生）想幫我製造假像，等人覺得我是個千萬富翁！」

行姐更講到聲淚俱下：「我媽媽75歲，他就是看中她的戶口，用盡所有資金。他是否為了搏升職加薪、有佣金收？在我有生之年，一定會幫她討回公道！」後續的事情在今晚的《東張西望》繼續報導。

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