【疫下結業】袁海文促Goji Studios管理層交代結業詳情　留意到有消費者最近才被推銷

▲ 袁海文促Goji Studios管理層交代結業詳情，包括與舒適堡協議內容。（資料圖片）

健身中心Goji Studios27日晚上在社交網站專頁貼上「有關Goji Studios全線結業及客戶過渡Physical舒適堡之安排聲明」，指與多位業主洽談租約未能達成共識，決定由12月28日(周二)起，旗下總共4間健身中心將全線結業。（詳情即看【下一頁】）

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，不認為將客戶過渡至Physical舒適堡便可解決問題及回應消費者的關注，特別是兩間健身中心所收取的費用、所提供的服務及設施等都有所不同。

袁海文留意到有消費者是近數天才被推銷作出購買決定，有可能是明知結業仍然招攬生意，涉違反商品說明條例不當地接受付款。他促請 Goji Studios 管理層應向受影響的消費者作出清晰交代協議的內容及更多決定結業的詳情，如何時作出結業的決定等。

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責任編輯：李榮忠