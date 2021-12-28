【育兒壓力】控制狂姑奶任兒科醫生　新手媽媽超崩潰：一直聽她破口大罵

▲ 一名新手媽媽稱遇到「控制狂」姑奶，令她感壓力。

照顧初生嬰兒不容易，一名新手媽媽日前在Facebook群組「匿名公社」發文，指姑奶任職兒科醫生，從她懷孕開始便不斷提供育兒建議，若不從的話便會遭到責罵，令她感崩潰。

姑奶要求用指定奶嘴育兒

該名媽媽指出，從她懷孕開始，姑奶便不斷在家族群組中給予各種意見，要求她遵從，「大至去哪一間醫院生、找哪個婦產科醫生，小至奶嘴牌子也要聽她的，更別說奶粉、尿片等育嬰用品」。過往姑奶曾推薦用某個牌子的尿片，稱它便宜又好用，但事主發現BB使用過後屁股變紅，決定轉用另一牌子的尿片，卻被奶奶「告狀」，令她慘被姑奶責罵。

姑奶在過程中強調自己擁有專業知識，若事主不遵從她的意見選用物品，便會怒斥「BB用了出問題，看你怎樣賠給我們家！」。事主指老爺、奶奶及丈夫全都聽姑奶的話，事主在家獨自承受壓力，不知如何是好。

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媽媽呻壓力大

BB在成長過程中難免會生病，為了照顧BB媽媽已心力交瘁，還要應付姑奶的質疑，令她感崩潰，「一直聽她破口大罵，說我只顧自己，那時沒什麼睡，寶寶哭我也一起哭」。想到快要過新年，又要面對「三姑六婆」的攻擊，媽媽萬般不願：

我壓力好大，想離婚又怕他們不給我孩子，真的好煩。

帖文引來網民討論，不少網民安慰媽媽：

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責任編輯：王明芳