【理大暴動】涉理大參與暴動　9名男女被裁定暴動等罪成

▲ 警方於2019年11月中理工大學爆發衝突，9名男女被控暴動等罪。（經濟日報資料圖片）

警方於2019年11月中理工大學爆發衝突，9名男女被控暴動等罪，各被告早前否認控罪，案件經審訊後，各人今（28日）於區域法院被裁定暴動罪成立，其中兩人另被裁定管有攻擊性武器作非法用途罪成立。法官裁決時指，當時示威者向警察投擲磚頭及燃燒彈等行為構成暴動，暴動人群恃人多勢眾行事，而各被告均參與其中，壯大暴動人群聲威，鼓勵其他集結者。

9 名被告依次陳國威（學生，20歲）、陳子謙（會計文員，29歲）、江鏡棠（工程師，27歲）、陳霆堃（學生，20歲）、黃適哲（學生，22歲）、梁嘉星（設計師，24歲），曾倩儀（銀行職員，25歲）、鄧錦樂（無業，24歲）及詹隆享（測量主任，27歲），均被控1項暴動罪。梁、詹另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

法官裁決時指，案發時加士居道東行線的示威者向警察投擲磚頭及燃燒彈，西行線的示威者則手持燃燒彈等攻擊性武器，更有人嘗試燃點燃燒彈，令人相信他們會使用上述物品攻擊其針對目標。法官裁定示威者於東、西行線的行為，屬破壞社會安寧的暴力行為或威脅，構成暴動。

法官又指，9名被告被捕時分別穿戴頭盔、防毒面罩等裝備，被捕時嘗試向彌敦道方向逃走。被告曾倩儀被捕時仍手持燃燒彈，而陳霆堃亦被拍下於西行線的暴動中向警方逼進，法官指各被告均是蓄意裝備自己到場參與暴動，非剛巧路過或旁觀。

法官續指，各被告均知道自己身處的位置已發生暴動，但他們不理會警方發射的催淚彈及警告，依然留在現場，可見各被告藉此壯大暴動人群的聲威，鼓勵其他集結者，非僅僅身處現場。法官又指暴動人群恃人多勢眾行事，而各被告均參與其中，遂裁定各人暴動罪成立。

法官再指，梁在被捕時管有1把剪刀及1罐打火機燃料，法庭肯定燃料是打算用作製造燃燒彈或縱火，剪刀則用作掘磚或剪繩。詹被捕時則管有1個銀色六角螺絲帽套筒連板手及1把銀色板手，法庭肯定這是用作拆欄杆或路牌。

由於梁、詹被捕時管有的物品均適合在暴動中作相關非法行為，法官遂裁定梁、詹被控的管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成立。

案情指，2019年11月18日，逾200名示威者在彌敦道及加士居道交界聚集、堵路，並與警方發生衝突。及至下午約1時，示威者在近眾坊街以磚頭、汽油彈，衝擊警方防線，及後演變為暴動。

警方隨後施放多枚催淚彈，惟示威者仍與警方對峙。及至下午1時33分，9名警員A至I乘白色16座小巴靠近示威者，並於伊利沙伯醫院附近下車追捕示威者，9名身穿黑衣、配備防毒面罩的被告遂被捕。梁、詹則被搜出涉案物品。

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記者：梁錦麟