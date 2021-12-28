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【美食優惠】日本一人燒肉店進駐銅鑼灣　「燒肉 LIKE」新店限定29元追加優惠

休閒消費 12:37 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

日本一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」進駐銅鑼灣羅素街。(餐廳提供)

日本人氣一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」，主打「美味、快捷、超值」的一人燒肉體驗甚受歡迎。新店貫徹品牌一向的舒適明亮設計，貼心沿用「無接觸」自助手機點餐及付款系統，以及具備除煙技術的個人及共享式無煙烤爐。

新店面積逾千呎，吃得舒適。(餐廳提供)

今次的銅鑼灣新店，將特設新店限定獨家「29」（與日文中的「肉」發音相近）新張優惠。凡於12月29日正式開業當日，顧客凡於銅鑼灣新店惠顧任何正價套餐，即可以$29優惠價加購牛板腱、橫膈膜肉或牛小排50克（原價：$35／$48／$58），滿足感升級。

美國頂級西冷牛扒選用美國牛隻的腰脊部位，豐富的大理石紋油花分佈均勻，肉味較濃郁，油脂甘香。(餐廳提供)

並且由即日至2022年1月25日期間在全線分店推出「美國頂級西冷牛扒套餐」，配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律($178/180g)，選用美國牛隻的腰脊部位，是被認證為最高級別的Prime Grade美國牛肉，數量稀少。豐富的大理石紋油花分佈均勻，其肉味相對較濃郁，油脂甘香、入口鬆化而不失口感。原塊厚切西冷牛扒重量達180g，烤至面層略帶焦脆同時亦能保留肉汁，奢華享受。

地點：鑼灣羅素街 8 號 2 樓 B 舖

電話：2875 6288

記者：郭秀芳

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