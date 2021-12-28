【美食優惠】淮揚菜館十里洋場全新鮑參翅盛宴　推出買1送1冬日優惠

▲ 淮揚菜餐廳十里洋場推出全新的「海鮮珍饈百味宴」，菜式包括原隻鮑魚海參拼花菇。(餐廳提供)

淮揚菜餐廳十里洋場推出全新的「海鮮珍饈百味宴」，以矜貴山珍海味和豐腴海鮮入饌，願大家儲蓄能量迎接新的一年，現在更推出優惠，凡為1957 & Co. Loyalty Program會員 (可免費入會)惠顧「海鮮珍饈百味宴」(原價每位980元/另須原價加一)，可專享「2人同行1人免費優惠」。

套餐焦點必定是原隻鮑魚海參拼花菇，飽滿的原隻南非6頭鮑魚炆煮至軟糯入味，配上滋補海參和香味濃郁的花菇，再淋上熬煮多時的鮑汁讓菜式倍添鮮味，是盛宴的矜貴之作。

另外有以老雞和金華火腿熬製的濃湯花膠翅，翅針分明花膠彈牙，用料十足，口感豐富。

▲ 濃湯花膠翅(餐廳提供)

另一方面，海鮮是華麗盛宴中從不缺席的一員，堂灼花雕天麻醉翁蝦，就完全保留大蝦的甜美鮮味。至於包裹在滿滿鹽粒經高溫烘焗的鹽焗奄仔蟹，逼出鹹香甘味。而脆皮煙燻BB鴿的皮脆肉嫩，亦相當討好。

主食是啖啖肉的揚州炸醬河蝦仁伴淮山麵，惹味的炸醬正是點睛之筆，還有清潤的冰花雪梨燉雪耳，可滋潤乾燥肌膚，適合冬天食用。

佳餚配以美酒，能讓進餐體驗更豐富，惠顧「海鮮珍饈百味宴」可享以下佳釀優惠：

1. 50元咸亨太雕十六乙壺 (100ml)

2. 每位288元兩小時無限暢飲特選佳釀，包括香檳Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut NV、白酒Cloudy Bay Sauvignon Blanc及紅酒Cloudy Bay Pinot Noir。

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十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖

電話：2338 5500

記者：招美寶