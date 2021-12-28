【疫苗護照】袁國勇指若明年1月宣布全民接種　相信最快7月便可重開邊境

▲ 袁國勇指若明年1月宣布全民接種，相信最快7月便可重開邊境。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇在接受電台訪問表示，如果現時本港改變防疫策略，轉守為攻，不只採取守的方法，而是採取攻的策略，每人都接種疫苗，預計最快半年後便可放鬆邊境管制。

袁國勇籲明年3月前推疫苗護照，未打針不能上班上學。（詳情即看【下一頁】）

政府專家顧問，港大微生物學系講座教授袁國勇認為變種病毒Omicron的殺傷力較低，但傳染性高，對完全無免疫力的人會造成最大傷害。如果現時本港改變防疫策略，即是不只採取守的方法，而是採取攻的策略，每人都接種疫苗，預計最快半年後便可放鬆邊境管制。如果明年1月宣布全民接種，最快3月可能已有疫苗護照出現。假如到明年5月疫苗接種率已到九成半，當中三分二人已打齊3 針，相信最快7月便可重開邊境。（詳情即看【下一頁】）

袁國勇又指，研究已指出接種復必泰後6個月，中和抗體水平已降低，現時最理想是打3針復必泰，才有能力抵抗Omicron。對於口服抗病毒藥物，袁國勇指藥物副作用較為嚴重，其中一種可能影響基因，另一種有機會對肝臟造成影響，具體情況暫時並未很清楚，他重申疫苗的副作用及引起的問題，較現時的藥物低得多。

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責任編輯：李榮忠