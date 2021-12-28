【老來得女】60歲婦與68歲丈夫自然受孕誕女　網民︰咁大年紀仲生好自私

▲ 一對6旬夫婦聲稱自然受孕，妻子誕下近7磅的女兒。

生兒育女責任重大，除了考慮經濟能力，照顧孩子的體力亦不少得。近日內地一對6旬夫婦聲稱自然受孕，妻子順利誕下近7磅女兒，成為網絡熱話。夫婦喜得千金當然開心，但不少網民就替女嬰擔心，質疑其父母高齡產女是否能照顧她成長，也有人批評父母自私且不負責任。

60歲婦為68歲丈夫生女

綜合內地傳媒報道，安徽一名60歲婦人近日產下約6.7磅健康女嬰，她丈夫已年屆68歲。從影片可見，一位老婦抱著女嬰，丈夫看到初生女兒的樣子則一臉滿足，全程笑臉迎人。

負責的婦產科醫生指出，產婦的身份證顯示她今年60歲，而這對夫婦確實是自然受孕的。他透露目前母女平安，產婦身體狀況還可以，現時仍在病房休養。60歲高齡仍能懷孕生育的消息一出，大眾無不嘩然，不少人嘖嘖稱奇。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片：辯論賽贏名校入讀中大中醫學 Band 3生：不一定名校才做到

網民︰有能力照顧孩子嗎？

網民留言笑指，這位68歲丈夫的實力不容小覷。不過，更多網民擔心，夫妻這個年紀再生孩子，一定會面對很多問題，「等孩子還沒成年，你們就老了，到時候你們還有能力照顧孩子嗎？」、「一旦病倒甚至過世，孩子怎麼辦？」有網民認為年老生子本身就是自私行為，對孩子很不負責。

另一方面，有網民為這對年老父母送上祝福，有感如此年紀誕下孩子並不容易，更重要是母女平安，女嬰健康就好了。而且一家不知一家事，只要夫妻有能力照顧孩子便可，外人不便評論。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳