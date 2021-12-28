【遺失蝸牛】搭港鐵遺失密實袋內有寵物蝸牛　物主盼網民助尋回︰我真係好愛佢

▲ 有網民於12月26日乘港鐵時，遺失密實袋內有寵物蝸牛。

每個生命都值得被尊重。前日（26日）有名乘客乘搭港鐵時，遺失了一個密實袋，內有手箍橡筋、平安繩之外，更有一隻大蝸牛。物主視蝸牛為寵物，非常珍而重之，遺失翌日已報失，但未有尋獲的消息，物主在網絡發帖，盼網民幫忙尋回。

太子站遺失密實袋內有蝸牛

昨日（27日），吳姓女網民在facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發尋物帖文，很多網民紛紛轉載，希望助她成功尋回蝸牛。物主在12月26日晚上約6時至7時，在太子乘搭往九龍塘轉車，她當時在轉車站遺失了蝸牛寵物，有一個細的佳能密實袋內裏盛載1隻大蝸牛、1條粉色手箍橡筋和1條啡色鐵牌平安繩，物主在帖文附有圖片。物品當中，事主最擔心名為「仔仔」的蝸牛，

我知道未必每個人都會喜歡蝸牛，但係仔仔生命對我來講好重要，好重要。以前在巴士站人來人往巧遇仔仔養到佢大，在一次八號風球車佢，跌咗落地爆咗個殼，我僥倖把他治好，今次我希望都能夠一樣救到仔仔。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「仔仔」生命好重要

在帖文附有多張仔仔的相片，見該蝸牛體積算大，外殼是深啡色。當中有2張照片，是寵物主人曾為爆殼的蝸牛治療，塗上藥膏並貼上膠布。

事主問網民有否於星期日（26日）乘港鐵時留意到，尤其乘坐觀塘、荃灣、油塘線的乘客， 又或有否其他區的好心人救了蝸牛回家，如有消息者，可在原帖查找事主的聯絡方法聯繫她。此外，她希望網民多留意，以及發動網絡力量幫助在網絡轉載分享到其他群組。

我知道好渺茫，我都會盡我自己最大能耐，希望仔仔今次都能夠大步檻過，度過劫難！此刻恩情無以為報，我真係好愛好愛佢，絕對願意報酬感恩。

在留言位置，物主表示所有港鐵站曾經逗留，可做的都已經做了。除了乘車之外，她似乎不排除在其他地方遺失，昨日（27日）在旺角警署報失，指26日上午9時35分在九龍花墟遺失物品。事主祈求「希望天佑仔仔」。

最新影片︰辯論賽贏名校入讀中大中醫學 Band 3生：不一定名校才做到

網民欣賞尊重小生命

帖文獲很多網民轉載，希望事主成功找回「仔仔」，有的提出建議可致電MTR報失熱線及在app上報失。此外，部分網民感謝她愛惜生命，「欣賞你對小生命的尊重，祝早日團聚」、「我以前都有養蝸牛仔，希望你搵番」等。更多留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳