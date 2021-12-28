【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】

▲ 一名女子因腹痛求醫，被揭懷有石頭嬰35年。

宮外孕情況時有發生，嚴重起來甚至危及孕婦性命。不過，阿爾及利亞一名73歲婦人宮外孕致胎死腹中，35年來也沒發現，直至腹痛求醫才發現，而且已變成「石胎」（lithopedion）。本港有婦產科專科醫生指出，宮外孕初期可能沒任何病徵，但亦有機會腹痛、陰道不正常出血等症狀。

據外媒報道，該名73歲婦人因腹痛求醫，照X光後發現腹中有一個重4.5磅、7個月大的石胎，並已在她體內35年。多年來，該婦人曾接受治療，惟當時沒發現胎兒存在，而且其身體及生活也沒受影響。

甚麼是石胎？當宮外孕的胚胎死亡後，若血液供應不足，死胎無法排出體外，就會鈣化形成石胎。胎兒鈣化，是為保護母親免受感染，加上大多數情況無症狀，導致石胎數十年來也沒被發現。

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宮外孕成因及先兆

本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時表示，大約平均每500個孕婦就有一個出現宮外孕情況。宮外孕，即胎兒生長在子宮外的地方，當中有90%情況都發生在輸卵管，但亦有機會發生在卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等位置。宮外孕有機會出現輸卵管爆裂風險，導致腹腔內出血，故不能繼續懷孕。

引起宮外孕的成因不明，方醫生指出，有小部分病例是因為曾有輸卵管發炎（尤其是由於衣原體導致的炎症）或接受輸卵管相關手術，令輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕。另外，亦可能因某些預防胚胎在子宮內著床的避孕法，例如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會，導致宮外孕。

宮外孕會有甚麼先兆？方醫生表示，宮外孕初期可能沒有任何病徵，但亦有機會出現腹部痛楚、不正常的陰道出血現象。她續指，若出現內出血，血壓會降低及心跳會變快。

治療方法及高危一族

一般懷孕多久才會發現宮外孕？有何治療方法？曾有過宮外孕，會影響日後懷孕機會嗎？點擊圖片看方醫生講解：

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責任編輯：羅嘉欣