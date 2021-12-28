【商品說明】有網站訛稱香港海關拍賣扣押貨品　海關：從沒經外界拍賣物品

▲ 香港海關澄清從沒經外界拍賣物品。（新聞處提供）

海關今日（28日）表示，發現有Facebook社交平台專頁，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，有關社交平台專頁發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。

海關指，早前發現兩個名為「Matiny」和「Yimi-shop」的Facebook社交平台專頁，分別上載帖文並提供兩個於美國和加拿大註冊的網站（https://twgsjg.shop和https://bfjays.shop），訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，其中一個網站更聲稱將拍賣所得的款項用作慈善用途，已要求相關社交平台營運方盡快移除相關信息及連結外，亦將聯絡國際刑警組織，對事件作出跟進。

海關重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕，應光顧信譽良好的商戶或店舖，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明的物品。如果對網購貨品有所懷疑，可直接向品牌持有人或有關商戶查詢，以免蒙受損失。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。此外，根據《條例》，「商品說明」就貨品而言，指以任何方式及透過任何途徑（包括口述），就該等貨品或該等貨品的任何部分（包括製造、生產、加工方法、以往的擁有權或用途等）作出直接或間接的顯示。商戶不得向消費者提供任何虛假或具誤導性的產品資料。商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行，違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：余思嵐