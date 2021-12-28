【家居收納】冬天衣物厚重難收納　日本網民教1招掛冷衫慳位不變形

▲ 冬天衣物厚重難收納，日本網民教1招掛冷衫慳位不變形。

天氣顯著轉冷，毛衣、冷衫當然不可缺少，不過禦寒衣物一般較為厚重，佔據不少收納空間，錯誤的收納方法甚至會令衣物走樣。近日一位日本網民分享了一個用衣架掛毛衣的方法，節省位置之餘，亦不易令毛衣變形。



該名日本網民在社交平台Twitter上發文，分享正確掛毛衣的方法。點擊下圖即看：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片：

冷衫縮水還原方法

相信大家都有試過新買回來的冷衫，洗完之後大縮水的經驗。原來想解決冷衫縮水非常簡單，日本電視節目《この差って何ですか？》曾教大家一個方法，要令冷衫還原只需要一樽家居經常會用到的法寶。

文化服裝學院朝日真教授在《この差って何ですか？》節目上指出，市面上的毛衣主要分為3種，分別由羊毛、綿、聚酯纖維製成，當中只有羊毛毛衣洗後會有縮水問題。這是因為羊毛纖維濕水後會分叉，互相纏繞拉緊，令到毛衣越縮越小。

教授表示想還原縮水的毛衣其實十分簡單，只需要用少量護髮素就可以。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

原理在於部分護髮素裡含有阿摩尼亞水，而阿摩尼亞水被廣泛應用在製作冷衫上，令冷衫保持彈性。因此加入護髮素至清水浸洗冷衫，可令冷衫的纖維軟化、膨脹，從而回復原狀。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣