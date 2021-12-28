【香港奇景】南生圍現日出地霧美景　攝影師分享捕捉奇觀5大條件

▲ 有攝影師在南生圍拍攝日出地霧美景，分享成功捕捉奇觀的5大條件。

疫情下不能外遊，加上踏入秋冬季節，不少港人趁著好天氣行山郊遊，享受香港郊野之美。有攝影師在南生圍拍攝到日出地霧美景，直言是自己「在香港見過最美麗、震撼的其中一個情景」。他分享要捕捉到此奇觀，必須達到5大條件。

▲ 日出地霧又稱為「輻射霧」，只會在初冬至初春期間出現。（受訪者提供）

攝影師Shun Wong在上周冬至（21日），分享一輯相片到Facebook群組「香港風景攝影會」，表示一連兩日到訪南生圍，於日出時分拍攝到地面形成濃霧的現象。照片引來逾萬網民讚好，紛紛讚嘆景色如「仙境一樣」，並表示想像不到在香港也能看到如此壯觀的美景。

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拍攝日出地霧的5大條件

Shun在接受TOPick訪問時分享，這輯航拍相片拍攝於本月12及13日，他兩日均在凌晨時分由家中出發，6時趕在日出前到達南生圍的荒廢屋附近準備拍攝。他坦言要成功捕捉到奇景的機會實屬難得，根據過往的經驗，綜合出以下5個條件：

氣溫為攝氏16度以下

有太陽

天空無雲無雨

濕度90%以上

吹2至3級微風

▲ 拍攝時機為上午6時45分至7時15分。（受訪者提供）

南生圍為最佳地點

本身是風景攝影愛好者的Shun表示，拍攝時機只有半小時──上午6時45分至7時15分。為了捕捉美麗景象，他由去年開始已經嘗試拍攝過6、7次，但只有今次最為成功。

香港唔係所有地方都會出現呢個現象，我曾經在同條件下去過坪輋和大生圍，但只有南生圍成功。現場睇係想像唔到咁靚。

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只在初冬至初春出現

日出地霧的正式學名為「輻射霧」，根據香港天文台的資料，輻射霧是透過「輻射冷卻」形成，地面在白天吸收到的熱能，到晚上會散熱，地面溫度隨之下降。由於溫差，接近地面的空氣會冷卻，水汽會凝結成懸浮在空氣中的小水點，形成輻射霧。

▲ Shun是風景攝影愛好者。（受訪者提供）

Shun表示輻射霧並非一年四季都會出現，只有在初冬至初春期間，在天朗氣清、風勢微弱的日子才較大機會看到，而日出後霧會逐漸消散，因此要把握時機。他提醒大家出發前要留意天文台的天氣預測和各種數據，「去一次係唔得嘅，要試多幾次先會成功。」

記者：鄭樂晴