【熱炒波鞋】經典「阿甘鞋」Nike Cortez 50周年　傳SACAI聯乘Nike推新球鞋

如要形容來自日本的Sacai設計師阿部千登勢的近年發展，大概「手風順到不得了」最適合不過！自2019年，她與Nike合作推出的 LD Waffle 系列後，瞬即成為炙手可熱的球鞋王，更厲害的是連帶另一系列 Blazer Mid 都成熱搶對象，去年再度聯乘推出VaporWaffle系列即成熱炒鞋王，也因Jean Paul Gauliter之邀，其高筒款式更一登高級訂製系列的天橋，認真厲害。

▲ Sacai的22SS主打涼鞋款式，Nike球鞋完全絕跡！（圖片：品牌提供）

反應那麼好，理應再下幾城吧？今年在Sacai的2022春夏女裝時裝騷上，Nike球鞋竟然完全絕跡天橋，今人大跌眼鏡。因為根據以往慣例，所推出的聯乘設計作品都會率先在天橋上曝光，今趟只能在Sacai 男裝22春季系列中找到VaporWaffle和Blazer Low的蹤影，鞋迷在失望之際，又傳來另一驚喜的消息，Sacai與Nike會在合作新系列球鞋，以藍本正是最最最經典的「阿甘鞋」：Nike Cortez！

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有此傳言，最大原因2022年正是Nike Cortez誕生50 周年，官方怎不以隆重其事找來阿部千登勢來加持？誠然，這對鞋令人成名原因，是由湯漢斯主演的電影《阿甘正傳（Forrest Gump）》，他在戲裡就是穿著這對球鞋跑遍美國，故有「阿甘鞋」之稱號。相信落在以解構方法聞名的阿部千登勢手上，會是怎樣破格的設計，大家只好拭目以待！

記者：黃鑑江