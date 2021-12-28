【稚子無辜】港媽與丈夫爭吵後感不忿　疑將8月大哮喘B仔掉落垃圾桶

▲ 有港媽聲稱將兒子掉進垃圾桶。

父母無論因何事爭吵，都不應拿孩子當「出氣袋」。近日一名港媽在WhatsApp媽媽群組中分享，稱與丈夫爭吵後感不忿，一怒之下將8個月大兒子掉進村內垃圾桶。言論引來其他媽媽狠批，然而港媽愛理不理，更稱「我鍾意點對我個仔，關你咩事？」，令人感心寒。

港媽聲稱將B仔掉落垃圾桶

近日有網民在Facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」上載多張WhatsApp對話截圖，一名港媽聲稱與丈夫爭吵後，將8個月大兒子掉出屋外垃圾桶，並指自此丈夫「唔敢唔幫手湊」。據網民所指，港媽曾在群組提及兒子患哮喘，多次入住公立醫院也未痊癒，向丈夫提出到私家醫院治療卻遭反對，便將BB掉進垃圾桶，試圖威嚇丈夫。

此番言論一出，引來群組內其他媽媽狠批，「8個月大嘅小朋友你咁都落到手？」、「掉個仔落垃圾桶，仲可以理直氣壯」、「你唔識自己帶個仔去醫院？睇嚟你都係腦殘先可以做到咁嘅行為」。然而該名港媽愛理不理，反問「我鍾意點對我個仔，關你咩事？」，令一眾媽媽嬲爆。

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遭網民狠批

有媽媽質疑BB的安全，事主則回覆指自己「睇住咗」，稱村內的垃圾桶有閉路電視，又認為此舉沒有問題，「你細個曳媽媽咪又係掉你出門口」。

對話截圖遭放上Facebook育兒群組後，引來大批網民圍插，不少網民稱「生仔真係要考牌」，「係咪癲㗎？而家咁嘅天氣，點可以對自己親生骨肉咁樣？」、「可以報警㗎喎！」、「嗰啲垃圾桶好多菌好污糟，BB咁細個唔病都變病」；有網民則懷疑港媽患產後抑鬱，「如果有病我建議佢睇醫生，唔好害咗個小朋友」。

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責任編輯：王明芳