  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (週二) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會】選擇月刊45周年推抽獎　加碼再送MIRROR簽名封面【附參加方法】

社會 12:54 2021/12/28

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

為慶祝選擇月刊45周年加推抽獎，送MIRROR簽名封面名額12個。（消委會提供）

消委會表示，慶祝《選擇》月刊45周年，在過去一個月透過抽獎和問答比賽送出逾百份經典簽名封面，鑒於活動反應踴躍，會方決定再加碼回饋讀者，邀請到MIRROR 6位成員，分別有姜濤、Anson Lo、Anson Kong、Ian、Stanley和 Tiger，加簽第511期（2019年5月）封面，總共有12份。

參加方法：由即日起至2022年1月3號，於選擇月刊Facebook相關的帖文留言「 #45HB 」，然後tag 兩位朋友。

玩法有3款：

  • 所有人：答對2 條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題，即可參加抽獎  (總共送出4份簽名封面)
  • 現有或即時登記的一/二/三年訂戶 （網上版或印刷版均可）專享：答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊嘅問題，即可參加抽獎 (總共送出4份簽名封面)
  • 12月刊（第542期）讀者專享：在第542期的問題找出「鏡」和「一秒間」，即可參加抽獎 (總共送出4份簽名封面)

截止時間為2022年1月3號，得獎結果將於2022年1月20號公布，條款及細則可參考消委會網站

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【消委會】書展期內設選擇月刊45周年攤位　讚好專頁、上載自拍即領限定禮品
17:32 2021/07/13
【消委會】書展期內設選擇月刊45周年攤位　讚好專頁、上載自拍即領限定禮品
【消委會】《選擇》月刊45周年消委會設攤位　已打針可獲贈新一期
20:05 2021/07/14
【消委會】《選擇》月刊45周年消委會設攤位　已打針可獲贈新一期
【消委會】消委會《選擇》月刊45周年　「跳水皇后」郭晶晶任封面人物分享飲食習慣
14:08 2021/11/15
【消委會】消委會《選擇》月刊45周年　「跳水皇后」郭晶晶任封面人物分享飲食習慣

你可能感興趣

【消委會】書展期內設選擇月刊45周年攤位　讚好專頁、上載自拍即領限定禮品
17:32 2021/07/13
【消委會】書展期內設選擇月刊45周年攤位　讚好專頁、上載自拍即領限定禮品
【消委會】《選擇》月刊45周年消委會設攤位　已打針可獲贈新一期
20:05 2021/07/14
【消委會】《選擇》月刊45周年消委會設攤位　已打針可獲贈新一期
【消委會】消委會《選擇》月刊45周年　「跳水皇后」郭晶晶任封面人物分享飲食習慣
14:08 2021/11/15
【消委會】消委會《選擇》月刊45周年　「跳水皇后」郭晶晶任封面人物分享飲食習慣
比賽 經濟 姜濤 消委會 鼻敏感

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
13:56 2021/12/27
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
【癡心錯付】核數師男友逢節日扮忙玩失蹤　港女拍拖4年驚揭渣男已婚
17:47 2021/12/27
【癡心錯付】核數師男友逢節日扮忙玩失蹤　港女拍拖4年驚揭渣男已婚