【消委會】選擇月刊45周年推抽獎　加碼再送MIRROR簽名封面【附參加方法】

▲ 為慶祝選擇月刊45周年加推抽獎，送MIRROR簽名封面名額12個。（消委會提供）

消委會表示，慶祝《選擇》月刊45周年，在過去一個月透過抽獎和問答比賽送出逾百份經典簽名封面，鑒於活動反應踴躍，會方決定再加碼回饋讀者，邀請到MIRROR 6位成員，分別有姜濤、Anson Lo、Anson Kong、Ian、Stanley和 Tiger，加簽第511期（2019年5月）封面，總共有12份。

參加方法：由即日起至2022年1月3號，於選擇月刊Facebook相關的帖文留言「 #45HB 」，然後tag 兩位朋友。

玩法有3款：

所有人：答對2 條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題，即可參加抽獎 (總共送出4份簽名封面)

現有或即時登記的一/二/三年訂戶 （網上版或印刷版均可）專享：答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊嘅問題，即可參加抽獎 (總共送出4份簽名封面)

12月刊（第542期）讀者專享：在第542期的問題找出「鏡」和「一秒間」，即可參加抽獎 (總共送出4份簽名封面)

截止時間為2022年1月3號，得獎結果將於2022年1月20號公布，條款及細則可參考消委會網站。

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責任編輯：陳麗娜