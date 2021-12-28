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《月老》香港爆票房破500萬元　毛孩成「哭點擔當」柯震東大讚稱：遇到神犬了

娛樂 13:19 2021/12/28

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《月老》

九把刀執導電影《月老》，於台灣上映不足1個月，票房破2億新台幣，電影亦於上周四（12月23日）在香港正式公映。

《月老》作為唯一一套在聖誕檔期新上映的華語愛情片，對撼同期荷里活大片仍有不錯成績，在上周四日開畫日連同早前優先場共累積1,157,079元，在一連4日的公眾假期後，截至昨日（12月27日）已超過500萬票房。

狗演員好演技

除口碑火熱及票房理想外，《月老》當中眾多淚點爆發位居然原是三位主角，而是戲中可愛度爆燈又被眾人稱為「淚點擔當」的狗狗Akita。宋芸樺在戲內所養的狗狗「阿魯」，每次出場但令很多觀眾融化，想不到更是戲中的「淚戲擔當」。

由於《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效的獎項，許多觀眾都以為片中「阿魯」、現實名叫Akita的狗狗賺人熱淚的表演也是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花上任何特效鏡頭在Akita身上！」更笑言Akita叫同戲演員情何以堪：「每一位看完《月老》出來的第一句話都說狗狗很強！」

男女主角也非常同意，柯震東笑言：「我們碰到神犬了！」至於女主角之一宋芸樺更說：「我只能說牠的演技就是 — 絕棒！」

Akita成「淚點擔當」

導演九把刀也說起初Akita是全組人首選，但自己對死去的狗狗有一點依戀，因此本來希望可以找一隻更像他已離世的狗狗演出，然而最後角色仍是落在Akita身上：「我覺得是一種命中注定吧！」他亦說拍這戲也是種思念：「其實拍這個影時，也有點想要宣洩自己對狗狗的一個思念。」

雖然Akita是「淚點擔當」卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。

為讓Akita在片場專注度和精神可以達到百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員連宋芸樺等演員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以宣洩他們對於Akita滿滿的愛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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