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【聲夢傳奇】冼靖峰+何晉樂+蔡愷穎排練元旦演唱會　聲夢學員預假日要開工

娛樂 13:21 2021/12/28

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「聲夢維港Party Together演唱會2022」將於1月1日晚假中環海濱活動空間舉行，大會邀請了聲夢傳奇學員及星夢歌手，合共28位人氣歌手，與現場逾萬位觀眾熱鬧慶祝2022新一年，昨晚（27日）冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及蔡愷穎（Lolita）到Band房為演出進行綵排。

Archie透露屆時將演唱3至4首合唱歌以及1首獨唱歌，他坦言每次演出都有壓力，所以幾乎接近每次演出都會特地請唱歌老師幫忙練歌，今次也不例外，為了1月1日演出，已跟老師練了兩、三星期，非常認真及專業。

Archie開心表示屆時全部家人都會來捧場，被問到在家人面前演唱，會否特別大壓力？

他即笑謂：「不會啦，我會當他們是普通觀眾，而且我每日在家中練歌都走晒音，家人已經聽慣。我最鍾意在家中浴室練歌，浴缸迴音大再加上水滴聲，會以為自己唱得好好，自我感覺良好，上到台信心更大，哈哈！」

Rocky與Lolita將在「聲夢維港Party Together演唱會2022」分別表演自彈自唱，Rocky彈結他，Lolita則首次彈鋼琴。

兩人表示首次在演出中慶祝新年，今個新年將會非常難忘。Rocky更首次被朋友飛甩：「以前每年除夕，全班朋友都會一齊倒數，但今年要綵排，被朋友飛起，TVB一早已給了我心理準備，要預了新年及所有節日都不會有假放。」

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Lolita的好朋友於1月1日生日，過去每年12月31日都會跟好友倒數慶祝生日，但今年在要在家練習：「唯有現在公開向這位好友預早講聲生日快樂啦！」

「聲夢維港Party Together演唱會2022」28位表演歌手，分別為（排名不分先後）：

《星夢歌手》— HANA 菊梓喬、吳若希、JW 王灝兒、胡鴻鈞、吳業坤、鄭俊弘、譚嘉儀、谷婭溦、林穎彤、謝東閔、戴祖儀、涂毓麟、施匡翹、伍富橋、《聲夢傳奇》學員—炎明熹、姚焯菲、鐘柔美、冼靖峰、何晉樂、文凱婷、林君蓮、林智樂、詹天文、張馳豪、潘靜文、孫漢霖、林沚羿、蔡愷穎

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撰文 : TOPick柴犬出動

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