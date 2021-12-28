【票價調整】過海巴士聯營線周日起加價3.2% 　101全程收費11.9元

▲ 九巴聯營過海線一月二日起調整票價。（資料圖片）

九巴今日（28日）表示，因應2020年政府批准城巴及新巴的第二階段票價調整，所有聯營過海路線將於2022年1月2日（星期日）凌晨2時30分起調整票價，加幅百分之3.2，由九巴營運的聯營過海路線亦跟隨調整，「九巴月票」票價則維持不變。

聯營線票價調整後的收費表，包括大埔（汀太路）往來銅鑼灣（天后），全程新收費為24.7元、上水往來銅鑼灣，全程新收費為25.2、烏溪沙站往來金鐘（東）總站，全程新收費為22元、海麗邨往來銅鑼灣（天后），全程新收費為10.9元、沙田市中心往來華富（中），全程新收費為28.1元，及錦英苑往來中環（港澳碼頭），全程新收費為29.8元等。

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責任編輯：余思嵐