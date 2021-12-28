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【ViuTV揸Fit人】「皇仁仔」魯庭暉親解MIRROR團名　源自20多年前選學生會內閣對手

尖子教室 18:30 2021/12/28

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ViuTV董事兼總經理魯庭暉解說MIRROR的團名，是來自20多年前參選學生會的內閣對手。

人氣男團MIRROR成為當紅偶像，令香港再度掀起追星熱潮，ViuTV董事兼總經理魯庭暉絕對功不可沒。魯庭暉除了有份捧紅MIRROR之外，連團名都由他一手促成，日前他接受訪問親自為團名解畫，原來是來自20多年前他選皇仁書院學生會時，他的對手內閣「MIRRORS」。

基層出身的魯庭暉，曾大方分享其求學經歷，年幼時一家四口住黃竹坑邨公屋，一直在南區長大，小學讀聖伯多祿天主教小學，中一升讀新會商會陳白沙紀念中學，與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）份屬校友。

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基層小子成績佳轉讀皇仁

中二時，魯庭暉憑著優異成績轉到名校皇仁書院，與國際關係學者沈旭暉成為同屆同學。他於中三、四時讀理科，上到中六才發覺自己較適合文科，但皇仁不准許中途轉科，輾轉下要繼續讀理科。

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在1998年A-Level高考，魯庭暉形容只有語文科考得不錯，化學、生物和物理只取得E級，升讀中大生物系，未能入讀最心儀的中大新聞及傳播學系，他其後全力催谷成績，結果成功轉系，最後更以一級榮譽畢業，到英國牛津大學升讀碩士。

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讚MIRRORS有創意

魯庭暉的求學生涯夠曲折，還啟發了他促成現今的人氣男團MIRROR。其中學同學兼好友沈旭暉於今年中曾爆出20多年前的往事，兩人曾合組內閣參選皇仁學生會，其內閣名稱為「THE REFORMERS」，對手則為「MIRRORS」，雙方同樣有12位成員。

魯庭暉促成了MIRROR的團名。（香港經濟日報資料圖片）

近日魯庭暉接受訪問親口解說了「MIRROR」團名的由來，他指出自己所屬的「THE REFORMERS」是大熱，成員都是成績較優秀的學生；而「MIRRORS」被視為較弱的一方，但兩支內閣進行選舉論壇時，「MIRRORS」是完全技術性擊倒他們。

對手稱MIRRORS名字夠響

魯庭暉形容，「MIRRORS」非常有創意，所用的方法亦截然不同。他曾問對方為何叫「MIRRORS」，對方解釋只是貪其名字叫出來夠響亮。

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雖然最終由「THE REFORMERS」勝出，但魯庭暉十分欣賞對手「MIRRORS」，故為姜濤等人的12子組合取名時，他想起了這段令他印象深刻的經歷，「MIRRORS」在他心目中代表著創意。至於為何團名最後沒有S，他解釋只是覺得較工整而已。

就著魯生這番解畫，由一班皇仁校友成立的「皇者仁風校史館」，在facebook專頁分享了1996至97年度學生會選舉的舊照片，見到「THE REFORMERS」與「MIRRORS」兩個內閣大聲叫口號兼同台辯論，戰況非常激烈，每位學生都充滿活力與幹勁，連校史館館長也興奮表示，「得以一見第一代男團『MIRRORS』的真身！」

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責任編輯︰王明芳

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