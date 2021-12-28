【防癌有法】癌症是本港頭號殺手　美國癌症協會4大指引保健防癌

▲ 美國癌症協會在2020年針對飲食及運動習慣推出了防癌指引。

癌症是全球的第二殺手，次於心臟病。在香港，癌症更是第一位殺手。

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美國癌症協會（American Cancer Society）在2020年針對飲食及運動習慣推出了防癌的指引。這個指引綜合了世界各地癌症專家從臨床數據得出預防癌症的建議。

1. 保持適當的體重。（過重及多體脂與多種癌症，心血管病與及糖尿病扯上關係）

2. 成人應該每週做150至300分鐘中程度的運動，即每天大概半小時。青少年則是每天大約一小時運動。

3. 健康的食物包含多種顏色的生果、不同種類的蔬菜（深綠、紅、橙和高纖維的豆類）和其它整全的穀物。不健康的食物如紅肉和醃肉，加糖的飲料和高升糖指數的加工精製食物應盡量少吃。

4. 最好不要飲酒。

這麼多年，很多人一直以為食素食不夠營養，對身體不好。「平日工作繁忙，過節要大魚大肉慰勞自己。吃肉的男人才有男子氣概。小朋友要多吃肉才會長得高。孕婦要多吃肉才能夠補身。」其實均衡的素食才是預防癌症和心臟病最佳之選，一次過對抗兩大健康殺手。

近年多了不少素食餐廳，製作了很多美味及美觀的食物讓大家多了很多體驗素食的機會和打卡位。我們一起讓地球更加綠吧！

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「防癌」