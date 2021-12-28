【入稟追款】向結業美容院顧客退款　大新入稟向卓悅美容追逾1068萬　

▲ 卓悅美容旗下美容院結業，大新代退款入稟追討逾1068萬。（經濟日報資料圖片）

卓悅美容有限公司旗下3間美容院於9月停業，大新銀行日前入稟高等法院，指有關美容院結業後，未有向透過信用卡購買美容服務之客戶提供服務，大新銀行遂向透過信用卡付款之客戶退款，惟卓悅美容未有向銀行歸還有關退款，遂入稟向卓悅美容追討逾1,068萬元。

原告大新銀行有限公司；答辯人卓悅美容有限公司。

入稟狀指，雙方於2002年及2008年簽訂協議，由原告向答辯人提供信用卡簽帳服務及優惠，客戶可透過信用卡簽帳向答辯人支付款項。惟答辯人於9月1日停止業務，未有向透過信用卡購買美容服務之客戶提供服務，信用卡卡主對有關交易有爭議，要求原告退款，根據退款規則，原告遂向受停業影響之卡主退還有關交易款項。

入稟狀續指，原告曾多次去信要求答辯人提供有關交易詳情，以及要求支付有關退款但不果。截至12月16日，答辯人拖欠原告逾1,068萬元。基於答辯人違約，原告遂要求答辯人歸還所涉款項逾1,068萬元，兼須付利息及訟費。

資料顯示，卓悅美容有限公司旗下「悅榕莊」、「Dr. Protalk」和「水云莊」於9月初突然停業，消委會接獲不少顧客投訴。

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記者：林育慧