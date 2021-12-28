【港大牙醫】港大牙醫學院明年迎40周年院慶　推牙醫公仔LEGO為學院募款

▲ 港大牙醫學院明年迎40周年院慶，推牙醫公仔LEGO為學院募款。（HKU Faculty of Dentistry Facebook）

香港大學牙醫學院將於2022年踏入成立40周年院慶，學院在40年來培養出超過3,000名牙科生，2015年至2021年間一直是世界排名前1%的牙科學校。學院將陸續舉辦40周年院慶活動，其中包括推出了牙醫公仔LEGO套裝，為學院募款。

香港大學牙醫學院在社交平台上載了一段影片，由港大口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷及牙醫衞德純迎接一個神秘的任務，原來是為牙醫學院40周年院慶，特意推出的牙醫公仔LEGO套裝。只要捐出1,200元，就可獲得一套香港大學牙醫學院牙醫公仔LEGO套裝及一盒牙醫學院的口罩。衞德純指，自己身為學院舊生，40周年院慶當然要支持，笑指：

呢個質素咁高咁靚嘅LEGO，都值得捐錢啦。

香港大學牙醫學院成立於1982年，是香港大學本部轄下學院之一，港大牙醫學院是香港第一所，也是唯一一所在香港提供本地牙醫學士課程及深造課程的學院，牙科學生完成牙科學位課程及通過實習後，可註冊成為香港執業牙醫。學院亦分別於2016年、2017年及2018年位列「QS世界大學學科排名」榜首。

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記者：李榮忠