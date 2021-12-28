【檢疫通關】港人趕北上過年深圳灣排長龍檢測　鄧家彪倡改於酒店檢疫檢測

▲ 候任立法會議員鄧家彪又料本周仍有大批市民北上，趕及在2月1日大年初一前回鄉。(經濟日報資料圖片)

有報道指不少港人近日經深圳灣口岸入境內地，趕及於21天檢疫後過農曆新年。候任立法會議員鄧家彪指，深圳改為即場為入境者檢測，致深圳灣口岸近日大排長龍，又料本周仍有大批市民北上，趕及在2月1日大年初一前回鄉；另一候任議員田北辰稱將去信有關方面要求跟進。

工聯會九龍東總幹事、候任立法會議員鄧家彪今早(28日)接受港台節目訪問時稱，不少港人為趕及回鄉過年，近日過關人數較假期前多，單日曾有1800人，預計稍後會陸續有更多港人入境内地；而深圳當局近日要求入境人士，在口岸即場進行核酸檢測，導致深圳灣口岸近日大排長龍。

他直言北上市民很多是長者，希望人性化處理，建議深圳當局毋須一定在關口安排檢測，可改為旅客入境後，到達酒店檢疫時才做檢測，縮短口岸輪候時間。

鄧家彪稱暫仍未能預計本港何時能與內地通關，期望本港政府公布關的客觀準則，包括疫苗接種率等，將來要有配額給予家庭團聚，尤其是配偶分離的個案，不應只著重涉及經濟需要人士。

另一候任議員、實政圓桌田北辰亦不滿意深圳灣口岸入境旅客要即場檢測，已向特區政府反映，及計劃去信內地當局要求跟進；又稱盛傳通關條件之一是港人北上前24小時內，須於香港接受核酸檢測，不明白在深圳關口即場檢測的邏輯。

田北辰又透露，據了解本港和內地有秩序通關的詳情，原於本港立法會選舉後公布，但現時出現變數，原因之一，是深圳及珠海市對Omicron變種病毒感到憂慮，仍未搞清楚如何控制Omicron，故令通關仍未有進展。

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責任編輯：陳正怡