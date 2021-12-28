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【消費券】3儲值支付工具消費券12月31日到期　逾期未使用將自動失效

社會 14:00 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

3儲值支付工具消費券限期至12月31日，逾期未使用將自動失效。（資料圖片）

政府於今年8月1日向首批合資格人士發放第一期消費券，經支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK領取消費券的人士須注意，消費券最後的有效日為本周五除夕（31日），如市民沒有在限期前用盡全部消費券，逾期後餘額將自動失效。

5,000元電子消費券計劃於7月起接受登記，並在8月起開始派發，若市民仍有大量消費券未使用，需要留意有關消費券的有效期，否則逾期未使用的消費券將會失效。

若市民以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞及WeChat Pay HK領取消費券，並於8月1日獲發第一期消費券，有效期至今年12月31日；若於9月1日獲發第一期消費券，有效期至明年1月31日。

至於八達通消費券則不設使用期限，並分3期派發消費券，若於8月1日領取首期消費券，並於11月30日「合資格消費」累積總額達4,000元，便已在本月16日領取第3期消費券；同理於9月1日次輪領取消費券者，在12月31日前累積總額達4,000元，即可在2022年1月16日領取第3期消費券，詳情可參考消費券計劃網站的時間表。

但如果登記人於首期消費券發放起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，便不會獲發放第3期的1,000元消費券。

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記者：陳麗娜

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