【疫下結業】Goji Studios全線結業　灣仔門店轉會表格無人登記

▲ Goji Studios沒有開門營業，門外貼出停止營業通告。（黃傑偉攝）

健身中心Goji Studios27日晚上在社交網站專頁貼上「有關Goji Studios全線結業及客戶過渡Physical舒適堡之安排聲明」，指與多位業主洽談租約未能達成共識，決定由12月28日(周二)起，旗下總共4間健身中心將全線結業。（詳情即看【下一頁】）

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記者今日（28日）到場視察，位於灣仔柯布連道Goji Studios沒有開門營業，門外貼出停止營業通告。上址有physical放下登記轉會紙張，但暫時仍未有登記記錄，現場暫時沒有苦主現身及逗留。

有不願出鏡的會員蔡生指，自從年頭銅鑼灣伊利沙伯 Goji studio 分店指因租約問題會在銅鑼灣另覓新址，及通知部分會員可轉為All club 會員（即所有分店也可享受服務）後，已懷疑健身會可能結業。至近期有業內人士傳出 Goji 會在30號全線結業，不料現在早兩日已經全線結業，有部分會員詢問健身會公司後續約損失慘重。

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記者：黃傑偉