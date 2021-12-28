【縱火判囚】涉九龍塘站串謀縱火　3男罪成判囚50至54個月

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4名男子涉於2019年10月中，以汽油焚燒港鐵九龍塘站閘機，被控串謀縱火罪等罪，其中2人經審訊後，今（28日）於區域法院被裁定串謀縱火罪成立，另1人則脫罪，連同早前認罪的2人，3人分別被判監52個月、50個月及54個月。法官判刑時指，本案涉及向港鐵設施縱火，地點更是繁忙港鐵站，威脅站內職員及乘客生命。

4名被告依次為曾裕生（送貨員，27歲）、黃漢偉（公司東主，31歲）、鄭偉森（技術員，34歲）和王錦發（除草工人，41歲），同被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪。曾另被控管有物品意圖摧毁或損壞財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具及無牌管有槍械罪。曾、黃於早前認罪。

法官在裁決時指，鄭在接載黃往九龍塘途中 ，曾多番勸告黃不要參與投擲汽油彈，黃答應後聲稱往九龍塘會合朋友。而鄭接載曾、黃兩人離開義德道小公園後，曾才告知他剛在九龍塘投擲汽油彈。

法官續指，片段中鄭似乎與曾、黃的互動不多，而黃、鄭在案發前未有社交媒體訊息，顯示鄭案發時或不知道黃會策劃或參與縱火，遂裁定鄭的串謀縱火罪不成立。

法官又指，從黃、王兩人WhatsApp通訊內容顯示，黃在案發前1天告知王當晚有行動，及後又將行動日期改為案發當日，王又表示有心理準備坐牢及使用汽油彈。

法官指案發當日，黃曾在王的輕型貨車上取走黑色背囊後到九龍塘站縱火，可見王負責提供在場支援及物資運輸，遂裁定王串謀縱火罪成立。

代表律師求情時指，曾在社會氣氛影響下犯案，事後感到極大悔意，並及早認罪；黃雖未有及早認罪，但亦在審訊期間認罪，望有接近20%刑期扣減；王則育有2名女兒，是家庭支柱，雖未有認罪，但亦承認大部分案情，節省法庭時間。

法官在判刑時指，本案涉向港鐵設施縱火，威脅站內職員及乘客生命，判刑必須具阻嚇性。法官續指，縱火地點更是繁忙地鐵站，燃點火種的4分鐘內，約有66至70人經過該處，加上被告伙同犯案，事前有計劃及有預謀，均是加刑因素。

法官判曾、黃及王判監52個月、50個月及54個月，並頒令每人賠償9,368港元。

案情指，閉路電視片段顯示，曾、黃事前曾會面交談。曾於當日下午在九龍塘站的閘機前放下2瓶汽油後轉身離去，黃接着點燃汽油。閘機起火後，有乘客目睹所有人走向不同方向，只有黃獨自跑離起火地點。

根據WhatsApp信息記錄顯示，黃案發前1天問及1男子是否願意使用武力，對方回覆願意扔汽油彈和石頭。案發當日，黃在WhatsApp催促該男子盡快趕到現場，因為「還要將一些東西混合到瓶子裏」。

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記者：梁錦麟