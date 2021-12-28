【立法會新丁】朱國強指將爭取華英中學重建　推動小學中層加人手

▲ 候任教育界立法會議員朱國強。（梁偉榮攝）

立法會選舉結果塵埃落定，教聯會兩名副主席將進入下屆議會，候任教育界立法會議員朱國強今日（28日）表示，上任後會爭取華英中學重建，他指出，應撇除政治考慮，以學生的教育着想，認為華英重建是有需要、合理。

何文田名校華英中學原址重建工程原擬今年第3季展開，惟政府於5月突以未獲工務小組委員支持為由，暫撤立法會工務小組上撥款申請議程，最近更被剔出教育局正在進行的學校重置或重建工程項目名單。

朱國強表示，曾到華英中學探訪，形容該校是「好好的學校」，認為該校過往貢獻良多，會努力游說其他議員化解誤會，支持重建。

朱國強又說，上任後會積極推動業界關心的議題，包括有關小學中層人手架構的議案，以增加人手及提升薪酬架構。至於殺校問題，他說主張不殺校，會推動教育局與收生不足學校溝通，指出除殺校外亦有不同方法可解決相關問題，包括凍結教席3年、推動全面小班教學、改善班師比、吸納大灣區學生等。

疫情下部分跨境學童尚未能回校上課，朱國強說，他們的學業成績及身心健康均需要支援，會積極爭取與內地通關時，將跨境學童列入優先組別，或優先允許中學文憑試考生及須考呈分試學生可回港。

在選委會界別取得一席的教聯會副主席鄧飛則說，上任後當務之急是重振愛國教育，將要求教育局全面檢視落實愛國教育的情況，並會跟進反修例期間，教師的專業操守問題，期望可獲局方全面交待。

▲ 候任立法會議員鄧飛。（梁偉榮攝）

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記者：黃悅晴