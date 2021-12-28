【串謀詐騙】涉偽造侍應值勤紀錄騙逾4.5萬元工資　廉署起訴食肆兩前經理

▲ 廉署起訴食肆兩前經理涉嫌偽造侍應值勤紀錄詐騙工資。（資料圖片）

廉政公署今日（28日）表示，兩名食肆前經理涉嫌偽造4名兼職侍應的值勤紀錄，串謀詐騙該食肆共逾45,000元，2人已獲廉署准予保釋，以待本月30日在九龍城裁判法院答辯。

廉署稱，41歲楊泳鴻囍運前經理；及63歲林偉雄囍運前副經理，同被控4項串謀詐騙罪名，違反普通法，早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴兩名囍運燒臘餐廳小廚(囍運)前經理。



案發時，囍運由栢譽投資有限公司(栢譽)經營，楊泳鴻及林偉雄負責囍運的日常營運，包括聘請兼職侍應及編排他們的每月值勤表。囍運兼職侍應須以其值勤記錄卡在卡鐘機上記錄上下班時間，楊泳鴻每月底須收集兼職侍應的值勤記錄卡，並交予栢譽計算薪金。



控罪指楊泳鴻及林偉雄涉嫌於2020年4月1日至8月31日期間，一同串謀詐騙栢譽，即不誠實地偽稱四名兼職侍應的值勤記錄準確反映其出勤時數，從而導致栢譽根據該些值勤記錄計算和發放款項。調查顯示楊泳鴻及林偉雄涉嫌在上述4名兼職侍應沒有上班的日子，用該些兼職侍應的值勤記錄卡「打卡」偽稱他們出勤，共騙取栢譽逾45,000元。



栢譽在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐