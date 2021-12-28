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【識貨2】陳敏之打溫情牌先拔頭籌　阮兆祥自認烏龜留前鬥後

娛樂 15:58 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

《識貨2》繼續由鄭裕玲率領鄭衍峰及孔德賢任主持。

TVB真人競技綜藝Show《識貨》半年前播出第一季，結果參賽者陳自瑤（Yoyo）成終極冠軍，因而獲封「競技女王」。TVB在昨晚（12月27日）開始推出《識貨2》，繼續由鄭裕玲帶領鄭衍峰及孔德賢任主持。至於6位「見習主播」分別為陳敏之、阮兆祥、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬。

節目甫開始即「晒冷」第一代「帶貨主播」佳績，當中最驚人的自然是Yoyo，Yoyo自《識貨》播出後，人氣與身價同樣暴漲，短短半年內先後多了不少廣告及代言工作，在節目中被封「身價升幅堪稱TVB No. 1」。

Yoyo帶貨表現出眾。

陳敏之打溫情牌

在第一季同樣表現亮眼的陳嘉佳（細細粒），參賽後「帶貨」工作亦浪接浪兼，走遍大江南北。細細粒接受製作組訪問坦言，單是大閘蟹及牛排的3個月帶貨直播成績，已錄得共3500萬元，鄭衍峰聽畢即指創意官王祖藍透露細細粒已成功賺到錢買樓。

在昨晚第二代「帶貨主播」候選人除逐一介紹自己賣點外，更應製作組安排輪流為「好難Sell嘅產品」進行推銷。

打頭陣的敏之抽到「尖叫雞」時雖一度面露難色，但仍強裝鎮定落力推銷，更出動「囝囝」打「媽咪牌」，結果成功討得現場眾商家歡心，與黃美棋及一蚊Joe並列第一名。敏之更謂：「《識貨》入面表現出色都係姓陳，陳自瑤、陳嘉佳，加埋我會唔會成功殺出一條血路呢？」

陣的敏之抽到「尖叫雞」時，一度面現難色。

祥仔自稱是龜

自稱入行長達37年的祥仔，首輪競技成績只得第4名，對於暫時落後，祥仔搞笑謂：「再一次證實，我係一隻龜，龜兔賽跑吖嘛！」他又謂是次參賽目標，是搣甩搞Gag：「有人話祥仔你唔搞gag冇人睇你，我唔相信，所以我會以專業嘅態度去應付呢個比賽。」

今晚（12月28日）播出的第二集，各準「帶貨主播」將與現場各大商家「周旋」，為觀眾爭取「最抵價」，其中美棋BB將展露為食本色，而入行15年的一蚊Joe，將施展渾身解數為觀眾爭取一蚊正貨。

最新影片推介：姚子羚專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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鄭裕玲 陳自瑤 阮兆祥 孔德賢 鄭衍峰 陳嘉佳 陳敏之 綜藝節目 TVB

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