【新冠肺炎】衞生防護中心警告：爆發第五波疫情風險非常高　料多處須強制檢測

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。

衞生署及醫院管理局今日（28日）舉行簡報會，由衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗輸入個案，個案編號12605至12610，其中5宗涉及N501Y及T478K變異病毒株的感染，即大機會感染omicron變種病毒。另外，有14宗初步陽性病例（詳情即看【下一頁】）。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，由11月發現變種新冠毒株Omicron，Omicron過往兩周佔全部病毒株35%，現時升至78%，過去兩天升至98%，多數牽涉回港市民及機組人員，所以社區恐爆發第5波疫情風險非常高，針對Omicron的傳播性特別高，在本港任何一點火花，或會激發第5波疫情，呼籲市民在第5波爆發時前應盡快接種疫苗。又指社區爆發風險高，現時機經人員檢測可以兩天一檢，希望可以找出早期個案，始終風險存在，看到機組人員會探朋友、會坐巴士。

他又指現時機組人員風險增，當局宣布由豁免檢疫、家居監察，改為入境首三天在酒店隔離，但其實3日檢疫未足夠，因為有病毒潛伏期是4至5日，所以機組人員回港後做好感染控制，及做定期檢測。

被問到袁國勇籲明年3月前推疫苗護照事件（詳情即看【下一頁】）。他則稱疫苗護照與袁教授是同一方向，希望愈多人打針愈好。

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記者：余思嵐