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《蜘蛛俠：不戰無歸》香港上映13日票房破億　明年1月2日辦粉絲IMAX特別場

娛樂 15:24 2021/12/28

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《蜘蛛俠：不戰無歸》

鍾華斯（Jon Watts）執導；湯賀蘭（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）自12月15日起在世界各地上映，即奪下多個區域的票房冠軍。

在短短12日，《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球已累積逾10億美元票房，極速成為本年度全球票房冠軍。

辦粉絲IMAX特別場

在香港方面，《蜘蛛俠：不戰無歸》票房頻頻報捷，最新喜訊為截至昨天（12月27日），電影上映第13日正式衝破港幣1億票房，入場人次亦突破100萬，即每7個香港人就有1個看過《蜘蛛俠：不戰無歸》，非常厲害。

該片不單是疫情後首部破億電影，同時超越過往廿載所有《蜘蛛俠》系列電影，刷新最高票房，更一躍登上Sony Pictures Hong Kong史上票房紀錄冠軍。

《蜘蛛俠：不戰無歸》截至今午12時，港、澳累積票房累積達港幣107,879,366。

另外，英皇戲院安排在明年1月2日舉行粉絲狂熱IMAX特別場，特別場詳情及購票安排請參閱英皇戲院官方網頁及社交平台之最新公佈。

最新影片推介：姚子羚專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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