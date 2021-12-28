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【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地

社會 15:20 2021/12/28

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政府今日（28日）宣布即時延續協助外傭及其僱主應對2019冠狀病毒病疫情的措施。（資料圖片）

政府今日（28日）宣布即時延續協助外傭及其僱主應對2019冠狀病毒病疫情的措施，包括延長現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。

政府會繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在明年3月31日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在僱主及外傭同意下，延長最多6個月。然而，如合約早前已根據包括今年9月28日宣布的彈性安排下獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。
 
如新聘請的外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應考慮申請與現任外傭續約。

此外，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過1年為限。

因應2019冠狀病毒病疫情，政府會進一步延長現行的彈性安排。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，他／她可在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。此類申請與續約的申請一樣，可在外傭的現行合約屆滿前8星期內遞交。政府提醒僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。

 

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記者：黃穎津

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