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【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　另有14宗初確個案

社會 16:32 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

今日新增6宗輸入個案，另有14宗初確個案。

新冠肺炎新型變種病毒Omicron蔓延。衞生署及醫院管理局今日（28日）舉行簡報會，由衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗輸入個案，個案編號12605至12610，其中5宗涉及N501Y及T478K變異病毒株的感染，即大機會感染omicron變種病毒。另外，有14宗初步陽性病例。

45歲空中服務員居石塘咀，曾到上環、屯門多處。（詳情即看【下一頁】

個案詳情：

  • 個案編號12605，39歲男子，12月26日乘坐航班CX881，從美國抵港，在機場檢測驗出陽性。
  • 個案編號12606，16歲男子，12月26日乘坐航班CX881，從美國抵港，在機場檢測驗出陽性。
  • 個案編號12607，61歲男子，12月26日乘坐航班CX216，從英國抵港，在竹篙灣檢疫中心隔離，第二日驗出陽性。
  • 個案編號12608，51歲男子，12月22日乘坐航班EK384，從巴基斯坦抵港，與家人一同確診，在竹篙灣檢疫中心隔離，第4日樣本驗出陽性。
  • 個案編號12609，45歲男子，機組人員，12月24日乘坐航班CX841，從美國抵港，在機場檢測陰性，居住在石塘咀南里壹號，在12月26日確診。
  • 個案編號12610，46歲男子，機組人員，12月25日乘坐航班CX843，從美國抵港，在機場檢測陰性，居住在大嶼山愉景灣蘅欣徑2號蘅峰㬢欣閣，在12月27日確診。

44歲機組人員初步陽性，曾到訪又一城食肆及蘋果專門店。（詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士 醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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