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【經濟復蘇】林鄭月娥：若疫情受控及與內地逐步恢復往來　對明年經濟感樂觀

政治 15:30 2021/12/28

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行政長官林鄭月娥今日在第十二屆「央視財經論壇．香港」透過視像致辭。（政府新聞處）

特首林鄭月娥表示，今年香港經濟持續改善，復蘇勢頭穩固，預計全年經濟增長可達6.4%。她強調，只要本地疫情繼續受控，加上內地與香港逐步恢復正常跨境人員往來，對香港明年經濟前景感到樂觀。

林鄭月娥今日在一個論壇透過視像致辭時表示，本港今年各項經濟指標得以持續改善，首三季香港經濟按年增長7%，又指經濟在第四季應當按年穩健增長。她續指，展望更長遠的未來，對香港經濟更是充滿信心。

林鄭又指，香港要繼續鞏固和發揮作為國際金融中心的優勢，形容新的經濟增長動力來自國家拓展內需市場，強調本屆政府大力推動創新科技發展，《施政報告》亦公布多項措施，務求完善香港創科生態圈。

她又指，香港要大力推動在生命科學方面的科研工作，包括設立「生命健康創新科研中心」，鼓勵海內外與香港的專家合作進行研究，特區政府會在土地和政策上作出配合，期望未來生命健康相關產業會成為香港經濟新的增長點。

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責任編輯：胡偉明

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