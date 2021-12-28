黃國等4人「中籤」入駐立法會大樓　民建聯5新人暫離「大本營」到中信辦公

▲ 立法會20位地區直選議員。（資料圖片）

立法會議員辦公室抽籤有結果，選委界3位候任議員，包括工聯會黃國、民建聯陳仲尼、管浩鳴，以及九龍西候任議員梁文廣成為幸運兒，可入駐立法會大樓辦公。至於坐擁19席的民建聯，有5位新人要暫時「脫離大本營」，到中信大廈辦公。

新一屆立法會議員增至90人，在立法會大樓完成擴建前，有一半議員須暫到中信大廈辦公，在「舊人優先」原則下，立法會大樓最後僅剩4個辦公室供新人抽籤，其中一間位於6樓，另外3間位於8樓。立法會秘書處今早抽出4位幸運兒，4人可自行協商，決定如何分配該4個房間。由於6樓是民建聯「大本營」，估計陳仲尼可順利進駐6樓辦公。

另外，據了解，民建聯共有5位新人須到中信大廈辦公，其中，地區直選議員亦獲安排留在立法會大樓，不過就要用「細房」。

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