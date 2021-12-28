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【國民教育】教聯會料明年6月成立「愛國教育支援中心」　提供國情展覽、升旗訓練等

社會 15:48 2021/12/28

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教聯會將成立愛國教育支援中心。（梁偉榮攝）

教聯會於今屆立法會選舉中囊括兩席，談到未來發展，教聯會主席黃錦良今日（28日）表示，將積極爭取更多教師的認同，並會推動愛國教育，包括預計於明年6月成立的「愛國教育支援中心」，將會提供補充教材、展覽、教學分享等支援，教聯會正向教育局申請空置校舍，作為中心選址。

黃錦良表示，期望支援中心可以幫助學校推動愛國教育，包括國安教育、國情教育、基本法教育、憲法教育等。他指出，中心內將會提供補充資料，讓教師教學時可作參考。另外，會與升旗隊總會合作，為學校提供升旗隊訓練，培養同學的國民身分認同；亦會舉行展覽，例如國家的航天科技成就，讓學生可以了解國家的最新發展。

黃錦良說，中心要有一定的空間，正在向教育局申請空置校舍，改建為支援中心，目標選址於沙田區。他又提到，中心將來須自負盈虧，目前正籌集資金，運作經費加上裝修費用，預料所需金額以千萬計。

另外，教聯會計劃於旺角成立教師生活館，為教師提供平價產品及聚腳點，預料將於明年6月開幕。

教聯會副主席朱國強於教育界功能界別獲得以10,641票勝出，拋離對手逾6,000票，惟教育界整體投票率只有27.9%，遠低過上屆的74.33%。黃錦良主動提起立法會選舉的投票情況，指出投票絕對代表性、有認受性，又說新選舉制度下，由於制度的改變，與以往的選舉沒有可比性。

他又估計，不少教育界選民亦抱觀望態度，又說曾接觸過部分人，引述有選民指新制度下所有候選人均是愛國者，認為投誰也沒有分別。黃錦良說，未來會透過做實事、為教育界同工服務，以爭取更多支持。

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記者：黃悅晴

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