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【新冠疫苗】教育局跟從政府收緊檢測安排　學校職員未接種疫苗需3天一檢

社會 15:54 2021/12/28

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教育局跟從政府收緊檢測安排，學校職員未接種疫苗需3天一檢。（資料圖片）

教育局今日（28日）向學校發通告指，跟從政府宣布收緊現時適用於所有政府僱員的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，未接種第一劑新冠疫苗的學校教職員及人士，由每一星期檢測一次調整至三天一次。在2022年1月4日或之後所進行的檢測，其結果有效期只為三天。換言之，在2022年1月3日或以前所進行的檢測，其結果有效期仍為一星期。

而由2022年1月10日起，所有未接種第一劑新冠疫苗的上述人士均須每三天進行病毒檢測，包括因身體情況不允許接種疫苗而須進行檢測的個別教職員及人士。

至於政府宣布於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，教育局會密切留意措施發展，如有需要適時公布在學校的相關安排。

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責任編輯：李榮忠

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