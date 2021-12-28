【質素保證】評審局獲評「大致符合」歐洲高等教育標準 成亞太區首例
社會 16:12 2021/12/28
香港學術及職業資歷評審局今日（28日）公布，正式通過歐洲高等教育品質保證協會（ENQA）外部評估，成為亞太地區首個獲評為「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準及準則（ESG）的質素保證機構。
ESG外評共涵蓋14個範疇，是次外評主要涉及評核評審局的內部質素保證機制、執行程序的有效性、專家委任制度、評審局的地位，以及進行評審時的獨立性等。
評審局獲評為「大致符合」等級，在4個等級之中，即「完全符合」、「大致符合」、「符合」及「不符合」，屬於第2等級。
評審局總幹事周慶邦表示，他查考是次涉及的2015年版本ESG評核結果，至今未有地區取得最高的「完全符合」等級。他亦引述ENQA外評小組回饋指，評審局可在與學生交流方面進一步提升。
此外，外評小組亦讚揚評審局，「不單發揮作為資歷名冊當局，為質素保證把關的角色，亦以持續質素提升為導向，致力與國際優良操作接軌，並就發佈完整評審報告的安排，與教育界緊密溝通、審慎處理。」
評審局主席陳仲尼形容，此屬目前國際間最高水平的高等教育品質保證認可，是評審局發展的重要里程碑，局方未來會精益求精，並積極尋求不同發展方向，包括在大灣區方面，協助推動廣東省終身教育資歷框架建設工作。
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記者：馮琪雅