【質素保證】評審局獲評「大致符合」歐洲高等教育標準　成亞太區首例

▲ 香港學術及職業資歷評審局公布正式通過歐洲高等教育品質保證協會（ENQA）外部評估。（陳永康攝）

香港學術及職業資歷評審局今日（28日）公布，正式通過歐洲高等教育品質保證協會（ENQA）外部評估，成為亞太地區首個獲評為「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準及準則（ESG）的質素保證機構。

ESG外評共涵蓋14個範疇，是次外評主要涉及評核評審局的內部質素保證機制、執行程序的有效性、專家委任制度、評審局的地位，以及進行評審時的獨立性等。

評審局獲評為「大致符合」等級，在4個等級之中，即「完全符合」、「大致符合」、「符合」及「不符合」，屬於第2等級。

評審局總幹事周慶邦表示，他查考是次涉及的2015年版本ESG評核結果，至今未有地區取得最高的「完全符合」等級。他亦引述ENQA外評小組回饋指，評審局可在與學生交流方面進一步提升。

此外，外評小組亦讚揚評審局，「不單發揮作為資歷名冊當局，為質素保證把關的角色，亦以持續質素提升為導向，致力與國際優良操作接軌，並就發佈完整評審報告的安排，與教育界緊密溝通、審慎處理。」

評審局主席陳仲尼形容，此屬目前國際間最高水平的高等教育品質保證認可，是評審局發展的重要里程碑，局方未來會精益求精，並積極尋求不同發展方向，包括在大灣區方面，協助推動廣東省終身教育資歷框架建設工作。

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記者：馮琪雅