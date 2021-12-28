【跨年演唱會】旅發局公布人潮管制安排　即睇無票點入場

▲ 旅發局將於12月31日晚舉辦「香港跨年倒數演唱會」，主辦單位提醒活動期間多條道路將會封路或改道。（梁偉榮攝）

旅發局將於12月31日晚上10時至午夜12時半，在西九文化區藝術公園大草坪舉辦「香港跨年倒數演唱會」，屆時來自香港管弦樂團的音樂家與將與MIRROR等一眾年輕人氣歌手同台演出。主辦單位今日（28日）交代當日交通管制詳情，提醒活動期間多條道路將會封路或改道。

西九文化管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁指，活動當日將設3階段人潮管制，第一階段為自由出入，無論是否持有當日門票，市民亦可在下午6時前自由進出西九文化區。

第二階段為單向人潮管制，由下午6時開始，持有入場門票的市民，需於西九文化區西閘入口進入演唱會場地。

公眾人士如需進入西九文化區，則需經高鐵西九龍站綠化空間，沿柯士甸道西進入西九文化區；離開則需循西九海濱長廊西閘出入口離開。

吳璟儁指，如文化區內人流太多，會暫時禁止公眾人士入場，呼籲有意入場人士留意消息公布。

另外，當日文化區內的停車場將有下午4時起停止進出，如車主未能在4時前駛走座駕，則要在午夜道路解後才可離去。

警方補充指，當日296D巴士線和26、26d、74、74D、74S、77M小巴線需要改道；警方將在匯民道設的士和私家車臨時落客點。

被問及會否擔心疫情影響活動，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，籌備有關活動時已做足防疫措施，所有入場人士均已接種疫苗，並需使用安心出行，希望大家可以同聚過個好年。

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記者：陳梓蔚