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【冬天湯水】天氣乾燥上呼吸道易中招　中醫推介湯水潤肺強身防病【附做法】

保健美顏 17:08 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

天氣乾燥上呼吸道容易出毛病，中醫推介湯水潤肺強身防病。

天氣乾燥上呼吸道容易出毛病，補肺氣是強身防病第一步。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁分享強肺、潤肺的湯水食材，適合在秋冬飲用。

【最新影片】

梁醫師指出，上呼吸道感染泛指由鼻去到咽喉位置的急性感染，大部分由病毒引起。中醫理論認為，肺氣弱的人容易感染上呼吸道疾病，因為肺的位置相對於其他臟腑高，是身體抵禦外邪的第一道防線。再者，「肺主一身之氣」，養好肺功能有助提升體內正氣。當身體有足夠正氣，邪氣就不能乘虛而入，所以宜適量飲用有強肺、潤肺功效的湯水。

【同場加映】暖包貼邊度最暖

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湯水推介

粟米蓮藕海底椰淮山湯

功效

  • 補脾養胃，有益肺氣，強身防病。

材料

  • 粟米2根、蓮藕2至3節、鮮淮山1根、海底椰20克、南杏15克、腰果40克、無花果2枚

做法

  • 1. 洗淨所有材料，粟米去衣留鬚切段；蓮藕去皮切塊；鮮淮山去皮切段備用。
  • 2. 在鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，用武火煮至水滾後，改用文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

食材小貼士

  • 海底椰性寒，具化痰止咳、滋陰潤肺、除煩清熱的功效，是源自非洲塞爾群島的一種特有棕櫚，以中醫入藥來說，非洲海底椰是為正宗。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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