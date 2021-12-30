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【新冠肺炎】消息：曾光顧又一城望月樓男子初步確診　恐出現社區傳播

社會 18:57 2021/12/30

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曾光顧又一城望月樓男子初步確診，恐出現社區傳播。

新冠肺炎新型變種病毒Omicron威脅全球疫情，衞生防護中心公布今日（30日）初步確診少於25宗，消息指其中一名患者曾光顧又一城望月樓，早前確診的染疫機組人員曾於望月樓用膳。

消息指新增一宗初步確診個案，涉及一名30多歲男子，曾光顧又一城望月樓進餐，與早前確診Omicron國泰機組人員不同枱，透過強制檢測揪出。

又一城望月樓今日提早關門。（湯致遠攝）

【變種病毒】染疫機組人員曾光顧又一城食肆　餐廳提早關門員工全部檢測，詳情即看：【下一頁】

望月樓內有穿上保護衣的人員在檢查。（湯致遠攝）

政府昨晚（29日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，包括大圍金禧花園，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士 醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：陳正怡

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