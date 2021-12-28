【張敬軒演唱會】衛蘭任嘉賓合唱《心亂如麻》　Janice強調自己年紀比軒仔細

▲ 衛蘭任張敬軒個唱嘉賓。

張敬軒在紅館開的個唱《The Next 20》於昨晚（27日）舉行至第5場，邀請衛蘭（Janice）任嘉賓，當台上響起《心亂如麻》一曲時，全場已狂歡呼。

待Janice升上台一開口獻唱炸又令觀眾再次起哄，而她見大眾這麼熱情，也開心到忍不住笑出來。

▲ 衛蘭唱《心亂如麻》。

Jancie讚軒仔隨和

兩人合唱《心亂如麻》後，Janice稱 : 「好開心呀，終於可以同你唱歌」軒仔回應：「我都係，終於可以請到你做嘉賓啦！」繼而軒仔問Janice 聽唔聽得明廣東話，她點頭回應：「ok。」

軒仔介紹她為圈中神交形朋友：「係圈中朋友分好多種，Janice就屬於神交形....」Janice聽到「神交」兩個字，一臉迷惘，反問軒仔是甚麼意思，又話，「哦，...眼神..」令觀眾大笑。

Jancie表示，在入行前與妹妹一次經過商場，見到軒仔在辦小型音樂騷，揮手向軒仔打招呼時，他竟有回應：「Hello 」，令她覺得他很nice。

軒仔笑言自己年紀與Janice差不多，問Jancie當日在商場見到他時幾歲？Jancie就笑答：「總之細過你啦！」軒仔頓時語塞，引來觀眾大笑。

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