【智能家居】港燈推流動應用程式助市民隨時查閱用電量　適用於已換智能電表用戶

▲ 港燈推出流動應用程式「港燈應用程式」。（港燈提供）

港燈推出全新流動應用程式「港燈應用程式」 (HK Electric App)，已經更換智能電表的港燈客戶，可透過應用程式了解自己的詳細用電模式，港燈相信有助用戶達至更有效的能源管理。

港燈至今為港島區和南丫島其中12多萬客戶安裝智能電表，連接智能電表的通訊及資訊系統亦已構建。已經更換智能電表的市民，可透過應用程式或登入港燈網頁，隨時查閱供電地址每半小時的用電量紀錄。另外，用戶可以在應用程式內，查閱過去12個月的電費、電費單及繳費紀錄，並可預設每當新一期賬單發出時收到通知；亦會提供過去25個月的用電量紀錄比較，並提供期間的每月最高氣溫資料作參考。

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應用程式亦可提供個人化設計，包括當智能電表賬戶，當用電量達到預設百分比時，應用程式會自動發出提示。用戶亦可將家居電器的相關資料，包括種類、型號、購買日期，保養資料等存入程式內。

另外，電動車車主亦可透過應用程式，掌握港燈在港島各區免費電動車充電站的位置，及即時使用狀態等。

港燈為所有 58 萬客戶全面更換智能電表的計劃，預計將於 2025 年完成。港燈董事總經理尹志田表示 ，隨著港燈完成智能電表通訊及資訊系統的建構，加上推出全新的流動應用程式，客戶可以更方便、更有效地落實能源管理，有助推動社會朝著碳中和的目標邁進。

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責任編輯：黃悅晴