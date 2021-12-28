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【新冠肺炎】45歲空中服務員居石塘咀　曾到上環、屯門多處

社會 16:49 2021/12/28

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新增6宗輸入個案包括1名45歲男子，是一名空中服務員，有咳嗽病徵，獨居於石塘咀南里1號。（陳永康攝）

衞生署及醫院管理局今日（28日）舉行簡報會，由衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席。

【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案　另有14宗初確個案。詳情即看：【下一頁

新增6宗輸入個案包括1名45歲男子，個案編號為12609。他是一名空中服務員，有咳嗽病徵，獨居於石塘咀南里1號。他在12月24日從美國經CX841抵港，在機楊檢測呈陰性後回家。其後他在12月26日檢測樣本呈陽性，涉及N501Y及T478K變異病毒株的感染，即大機會感染Omicron變種病毒，懷疑是在紐約感染病毒。密切接觸者主要為機組人員。

該名空中服務員在12月21日乘搭CX844到紐約，住在檢疫酒店，在12月24日經貨機CX841從美國回港。其後他於12月25日上午10時半曾到訪上環名創優品，並乘搭962X巴士到屯門與朋友午餐，再坐961巴士回家。他在26日下午7時許到石塘咀檢測中心做檢測，在27日下午2時許於西環尼斯花園餐廳馬六購買食物回家。

【新冠肺炎】44歲機組人員初步確診　曾到訪又一城食肆及蘋果專門店。詳情即看：【下一頁


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記者：黃穎津

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