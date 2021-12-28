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【問題口罩】貓貓狀兒童口罩鐵線突出 港媽：女兒近鼻尖位置流血

兒童健康 17:37 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

有家長表示市面一款兒童口罩有鐵線突出，引起安全問題。

疫情持續，市民每日外出仍然要配戴口罩。有家長發現市面一款兒童口罩有鐵線斷開，刺傷女兒的鼻樑，遂提醒其他家長為子女戴口罩前要先檢查清楚，避免小朋友因此受傷。該家長已聯絡涉事口罩商，對方表示會嚴格跟進事件。

鐵線斷開刺出內層。（Facebook圖片）

一位家長昨日（27日）在社交平台發文，表示聖誕假期帶女兒外出，為她戴上常用的貓貓形狀口罩後，發現女兒鼻樑近鼻尖位置流血。女兒當時表示「個鼻好痛」，

我即刻叫佢除口罩，就發現入邊條鐵線斷咗，刺咗出嚟，摸落去好尖，好似把刀咁。

最新影片：

鐵線斷開外露

由相片可見，鐵線在口罩向內的一邊斷開突出，旁邊沾有一點血跡。事主指女兒常用該款兒童口罩，這是第一次遇到問題，故希望只是個別例子。由於這款口罩外形設計可愛，頗受小朋友歡迎，所以她呼籲其他家長要留意：

提一提所有家長，畀小朋友帶有鐵線口罩之前，真係要睇清楚。

    點擊圖片放大
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口罩商承諾嚴格跟進事件

事主表示已聯絡有關口罩商，反映該款兒童口罩的安全問題，並提供了相關產品的批次編號以作跟進。她指公司已向她道歉，並承諾會嚴格跟進事件。

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責任編輯：王明芳

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