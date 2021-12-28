【崩壞蛋糕】花$6000訂5層蛋糕為愛犬慶生　買家收「山泥傾瀉」成品崩潰

▲ 一名狗主花6,000元訂了一個5層蛋糕，可是收到的成品有如山泥傾瀉。

現在的生日蛋糕款式多樣，價錢由幾百元至數千元不等，不過為了壽星開心花點錢也值得。近日，台灣一名狗主為愛犬慶祝生日，花費逾2萬台幣訂了一個5層蛋糕，可是店主送來的蛋糕卻有如山泥傾瀉，更一度拒絕退回全費。

事主莊小姐本月19日於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖表示，原本與朋友開心聚會，但因一個崩壞的蛋糕而破壞氣氛，她氣憤指出︰

蛋糕都還沒下店主的車就是這副德行，老闆娘還要我們收，價值不菲的手工訂製……破蛋糕！

蛋糕崩塌變形

莊小姐為狗主朋友代訂了一個5層高的蛋糕，價值2.16萬台幣（約6,000港元），當中狗陶泥公仔為7,000台幣（約2,000港元）。從她上載的影片及照片可見，蛋糕頂有一個狗陶泥公仔，原本按照狗狗的外表製作，但對比落差頗大。另外，蛋糕以聖誕為主題，外層是綠色，上面鋪有聖誕老人公仔、金箔、寫有「Merry Christmas」字句等。

不過，蛋糕底層崩塌變形，露出入面的海綿蛋糕，令整個蛋糕變得不堪入目。莊小姐批評店主，「能力不足，不夠專業，就不要硬接單啊！」她更懷疑蛋糕根本未做好，聚會前一天她要求看蛋糕成品照片，但店主一直敷衍，後來就收到崩壞的蛋糕。

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一度拒全額退錢

雖然莊小姐要求店主全數退款，可是店主只退回1.46萬台幣（約4,000港元），並堅持不退狗陶泥公仔費用。事件在網上備受討論及關注，莊小姐亦接受了媒體採訪。

其後店主在facebook稱，「路途運輸失敗不是雙方所樂見的」，並解釋7,000台幣（約2,000港元）不單是狗陶泥公仔費用，還包括蛋糕成本、盒子、裝飾品等。店主坦承這次運送過程不慎，將餘下7,000台幣（約2,000港元）全額退回給莊小姐，同時表示將進修西點蛋糕專業知識，之後會免費送一個狗狗蛋糕給莊小姐，事件才告一段落。

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責任編輯：王明芳