【身教育兒】3孩爸爸樂當子女體育教練　堅持每周做運動：身教很重要

▲ 3孩爸爸黎廣業樂當子女的體育教練。

隨著奧運落幕，人們對體育的熱情亦逐漸退減；此際提起運動，大家又會聯想起甚麼? 於我而言，運動的價值，歷久常新，有助帶動全人均衡發展。

提升學習效能

運動有益身心，好處不勝枚舉：運動過程中產生的多巴胺是正向的情緒物質，人在快樂情境下學習的果效更佳，血清素可以幫助記憶，至於正腎上腺素可以提高孩子專注力，這些重要的神經傳導物質能夠提升孩子的全方位狀態及活力。此外，運動還有助強化肺功能、血管功能，改善代謝，提高身體靈敏度和平衡能力，調節體脂等。在美國有一項名為「零時體育計劃」的研究指出，運動對記憶、專注力和上課表現均能產生正面影響。長遠來說，運動可以改善身體健康狀況及減低因為壓力造成的焦慮和抑鬱情緒。

建立正面價值觀

運動除了促進身體健康、提升個人自信之外，還有助建立正面價值觀和掌握待人接物的態度。今年（2021年）教育局推出全新的《價值觀教育課程架構》，當中提到學校可培育學生十種首要的價值觀和態度，即：「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「關愛」、「守法」、「同理心」和「勤勞」。以上價值觀和態度不正正是在球賽、體育訓練中體現出來的嗎? 體育運動的範圍甚廣，在傳統的運動以外，非傳統的新興運動，新奇、刺激又好玩，例如躲避盤（Dodgebee）/飛盤（Ultimate），均強調體育精神及自我裁決，誠信及團隊合作的重要性。

▲ 黎廣業樂當3子女的體育教練。（黎廣業提供）

促進親子關係

作為三個孩子的父親及他們人生的第一位體育教練，我深知道榜樣及身教的重要，因此我堅持每週也帶他們到公園「放電」，踩單車或單純地無定向跑步。雖然有時工作繁重未能到戶外運動，但那怕在家裡也可練習體操（從梳化跳落地面，或以轉體動作著地等），還有掌上壓及仰臥起坐、擲波波，也是很好的親子活動。家長既可與孩子建立親密感， 親子之間療癒的笑聲，父母予以孩子掌聲和鼓勵，將烙在孩子心上，深深影響他們的一生。

作為家長的你是孩子的伯樂，你也可以發掘出孩子體育「資優」的一面！經過培訓之後，他或許會成為下一個奧運選手呢！

最新影片：

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD