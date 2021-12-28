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【垃圾房】16歲女不願執房寧願瞓雜物房　家人不再寵壞一招成功迫打掃

育兒經 17:57 2021/12/28

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16歲女任由房間堆滿垃圾，懶惰不願執房，改睡雜物房。

有名外表乾淨漂亮的16歲少女，表裡不一，家中房間極污糟混亂，自己不願動手，要媽媽打掃，其姊姊看不過眼，向網民求助想找出方法迫妹妹執房，最後家人成功迫她大掃除。

16歲妹妹懶惰不執房

台灣有位女網民近日在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示家中有個不愛乾淨的16歲、讀高中一年級的妹妹。從帖文附有多張圖片所見，房間鞋襪隨地放，外出穿著的波鞋布鞋混雜家居拖鞋，地上亦有鞋盒、口罩、書本、卡拉OK咪、包裝袋、載有紙袋的紙箱、杯蓋、水樽等，而垃圾桶的垃圾是滿瀉，書桌上亦堆滿食物外賣盒、飲品杯等。床上放有衣物雜物，而衣架上的衣服非常凌亂。

樓主表示妹妹的房間反覆髒亂了無數次，每次都是媽媽幫忙整理乾淨，她看不過眼，跟媽媽說不要再幫妹妹整理，「她要睡就要自己弄乾淨來」，不想媽媽再寵壞妹妹。

會造成我家小妹這麼懶惰，當然是因為有個寵她的媽媽，這件事我們兄弟姐妹也有跟我老母好好溝通，也唸過她了！她也表示會強硬起來。

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媽媽寵壞女兒幫手執房

媽媽不再幫手執房這招沒有立即見效，妹妹竟然不願自己執房，疑似在等人幫她整理，髒亂的房間不睡，而跑去隔離倉庫雜物房，在地上放一張床墊睡覺，可說是「懶到出汁」。

圖中見有一隻貓在房中，原來是家貓趁樓主開門進房的時候跑進去，房間不是貓貓弄亂，樓主嘲諷妹妹，「家貓比我妹愛乾淨」，

我家小妹就是那傳說中外表乾乾淨淨、漂漂亮亮的女孩，私下生活習慣極差，沒錯。

最新影片︰辯論賽贏名校入讀中大中醫學 Band 3生：不一定名校才做到

網民獻計公開妹妹房間

網民就此紛紛留言獻計，驚訝樓主的妹妹是「公主乞丐命，等交到男朋友就應該不會了」，建議「把他所有朋友找來家裡看看她是多麼不愛乾淨」等，更多留言見下圖︰

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成功迫妹妹執房

在媽媽堅決不再幫手執屋的大前題下，加上一招，成功令懶惰污糟妹妹執房，就是考慮將垃圾房照片在妹妹的學校公告，讓妹妹學校的人知道她的生活習慣有多差。

我跟她說，我幫你把房間髒亂po上網了！如果你再不好好整理你的房間，不排除幫你貼在校園社團……後來我家小妹終於開始整理她的房間了。

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責任編輯：王明芳

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