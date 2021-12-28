  • 17°C
香港時間 : 20211228日 (週二) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦

健康 17:59 2021/12/28

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

土耳其一名20歲少女遭男友淋強酸性液體，最後選擇原諒對方並與他結婚。

土耳其一名20歲少女前年向男友提出分手，繼而遭淋強酸性液體報復，生命一度危在旦夕。事後少女雖然逃過鬼門關，但卻嚴重毀容，右眼幾乎失明；然而，她卻因男友持續道歉而被打動，選擇嫁給對方，並在本月中旬正式結婚。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片：

綜合外國媒體報道，事發在2019年，土耳其少女Berfin Ozek向23歲男友Casim Ozan Celtik提出分手。Celtik心有不甘，竟對女友淋上強酸性液體，導致她嚴重毀容，其中一隻眼睛的視力僅剩三成，縱然進行過多場修復手術，但受損視力已無法復原，臉上亦留下傷疤。

事件發生後，Celtik已被拘捕並遭判刑。而他在被捕期間不斷寫信向女友Ozek道歉示愛，竟成功令女友回心轉意，選擇原諒他。Ozek接受媒體訪問時表示，她和男友經常在信中傳情，而她亦不忍男友要坐監：

我愛他，他也很愛我，我無法忍受他坐監，對著四面牆的樣子。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而由於Ozek撤銷對男友的控訴，成功令原本被判監13年6個月的Celtik獲得緩刑機會。加上新冠肺炎疫情，為了避免群聚，土耳其當局下令減少關押犯人的數量，成功令Celtik能暫時重獲自由，預計明年6月1才需要重返開放式監獄繼續服刑。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Ozek原諒男友並答應結婚的決定引來外界非議，不少網民留言勸止她的行為。然而二人仍然在本月中正式辦理結婚登記，成功結為夫婦，惟女方的父親表示自己事前完全不知道女兒要結婚，亦難以接受女兒的決定，感覺歷時許久的訴訟都白費了。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【至死不渝】26歲空姐為救未婚夫衝入火海　全身8成燒傷歷32次手術：從不後悔
15:56 2021/12/13
【至死不渝】26歲空姐為救未婚夫衝入火海　全身8成燒傷歷32次手術：從不後悔

你可能感興趣

【至死不渝】26歲空姐為救未婚夫衝入火海　全身8成燒傷歷32次手術：從不後悔
15:56 2021/12/13
【至死不渝】26歲空姐為救未婚夫衝入火海　全身8成燒傷歷32次手術：從不後悔
治療 健康問題 手術 結婚 網絡熱話 土耳其

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
13:56 2021/12/27
【樂壇風紀】李靚蕾爆料被批傷害子女　巨肺天后甄妮暗諷：最毒婦人心
【癡心錯付】核數師男友逢節日扮忙玩失蹤　港女拍拖4年驚揭渣男已婚
17:47 2021/12/27
【癡心錯付】核數師男友逢節日扮忙玩失蹤　港女拍拖4年驚揭渣男已婚