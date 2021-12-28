【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦

▲ 土耳其一名20歲少女遭男友淋強酸性液體，最後選擇原諒對方並與他結婚。

土耳其一名20歲少女前年向男友提出分手，繼而遭淋強酸性液體報復，生命一度危在旦夕。事後少女雖然逃過鬼門關，但卻嚴重毀容，右眼幾乎失明；然而，她卻因男友持續道歉而被打動，選擇嫁給對方，並在本月中旬正式結婚。

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綜合外國媒體報道，事發在2019年，土耳其少女Berfin Ozek向23歲男友Casim Ozan Celtik提出分手。Celtik心有不甘，竟對女友淋上強酸性液體，導致她嚴重毀容，其中一隻眼睛的視力僅剩三成，縱然進行過多場修復手術，但受損視力已無法復原，臉上亦留下傷疤。

事件發生後，Celtik已被拘捕並遭判刑。而他在被捕期間不斷寫信向女友Ozek道歉示愛，竟成功令女友回心轉意，選擇原諒他。Ozek接受媒體訪問時表示，她和男友經常在信中傳情，而她亦不忍男友要坐監：

我愛他，他也很愛我，我無法忍受他坐監，對著四面牆的樣子。

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而由於Ozek撤銷對男友的控訴，成功令原本被判監13年6個月的Celtik獲得緩刑機會。加上新冠肺炎疫情，為了避免群聚，土耳其當局下令減少關押犯人的數量，成功令Celtik能暫時重獲自由，預計明年6月1才需要重返開放式監獄繼續服刑。

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Ozek原諒男友並答應結婚的決定引來外界非議，不少網民留言勸止她的行為。然而二人仍然在本月中正式辦理結婚登記，成功結為夫婦，惟女方的父親表示自己事前完全不知道女兒要結婚，亦難以接受女兒的決定，感覺歷時許久的訴訟都白費了。

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責任編輯：羅嘉欣